"Локомотив" и "Зенит" в этом сезоне открывали чемпионат игрой на Суперкубок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичный "Локомотив" в центральной игре 6 тура чемпионата России нынешнего сезона на своем поле сегодня, 30 августа, примет питерский "Зенит". Команда Марко Николича огласила стартовый состав на этот поединок. У клуба - немало травмированных, и к списку присоединился польский лидер центра поля Гжегош Крыховяк.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Лысов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Мухин, Иосифов, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.

Поединок пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи "Зенита" и "Локомотива". Перед этой игрой "Зенит" с 12 очками - второй в турнирной таблице. А у "Локомотива" - 7 баллов после пяти игр сезона.