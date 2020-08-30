На Украине предсказали катастрофу страшнее аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Александр КОЦ

Затопленные и заброшенные шахты в Донбассе могут привести к экологической катастрофе страшнее аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

- В настоящее время, когда Донбасс по большей части разрушен, все еще мощности и структура уничтожены, назревает настоящее экологическое бедствие. Времени на раздумья нет. Огромное количество шахт затоплено и брошено на произвол судьбы, несколько сотен водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримым по своим масштабам, - объяснил он в воскресенье, 30 августа, в интервью изданию «Страна.ua».

Витольд Фокин подчеркнул, что следует как можно быстрее организовать работу по предотвращению возможной глобальной катастрофы, ведь она может по своим последствиями превзойти аварию в Чернобыле. Если не принять срочные меры, то загрязненная вода может заполнить все местные реки и хлынуть в Азовское и Черное моря.