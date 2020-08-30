В Минске произошла стычка между силовиками и протестующими Фото: REUTERS

На проспекте Независимости в центре Минска произошли столкновения между участниками несанкционированной акции протеста и силовиками.

Инцидент произошел недалеко от здания КГБ между силовиками в штатском протестующими, которые отбили нескольких задержанных демонстрантов. После коротких столкновений нескольких человек завели в автобусы без номеров, которые позже уехали по проспекту Независимости, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция намерена провести большую акцию протеста. В центр Минска уже направили колонну из спецтехники, автозаков и автобусов с бойцами ОМОН, а также крытые военные грузовики для перевозки личного состава.

Напомним, что массовые акции протеста стартовали в Минске и других городах республики после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа. В последние дни проходят массовые задержания не только демонстрантов, но и прессы 27 августа в центре белорусской столице произошло задержание представителей прессы, которая собиралась освещать акцию протеста. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик. Позже задержали и специального корреспондента Дмитрия Стешина.

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что задержаний не было, а журналисты были доставлены РУВД для проверки документов,