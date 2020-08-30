В Минске задержан корреспондент ТАСС

Корреспондента ТАСС задержали в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Корреспондент Иван Колыганов, который работает на информационное агентство ТАСС, прибыл в Минск для освещения происходящих в Белоруссии событий. Через некоторое время журналист перестал выходить на связь, о чем сразу же было сообщено.

Стало известно, что Колыганов был задержан и доставлен в РУВД Октябрьское. Корреспондент успел отправить сообщение о своем местонахождении.

Отмечается, что он прибыл в Минск в воскресенье, 30 августа, и после аэропорта все время находился в гостинице, на улицу не выходил.

На этой неделе это уже третий случай задержания корреспондента ТАСС. Но каждый раз после проверки документов всех задержанных сотрудников агентства отпускают.

Напомним, что массовые задержания, в том числе и журналистов, начались в Белоруссии после президентских выборов, когда несогласные с результатами голосования граждане вышли на улицы. После массовых столкновений в СИЗО оказались более 6 тысяч человек.