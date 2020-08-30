"Динамо" провело поединок в Уфе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первом поединке второго игрового дня 6 тура чемпионата России по футболу футболисты "Уфы" принимали на своем поле столичное "Динамо". Поединок, который прошел в столице Башкирии 30 августа, был интересен тем, что именно смогли обыграть питерский "Зенит" в прошлом туре. И приехали на игру с уфимцами в качестве фаворитов встречи.

Первый мяч в поединке на 43-й минуте забил Клинтон НЖи. До перерыва больше забитых мячей не было. А вот ближе к середине второго тайма "Уфа" смогла забить ответный мяч в ворота соперников - с подачи Сухова отличился Жамалетдинов.

Встреча завершилась вничью 1:1. И "Динамо", набрав 11 очков, делит 3-4 места с "Сочи" в турнирной таблице РПЛ. А вот у уфимцев - 5 очков и 11-13 место рядом с тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".