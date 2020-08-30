В Беларуси военные отрабатывают ликвидацию вторгнувшегося с Запада «условного противника» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские военные отрабатывают ликвидацию вторгнувшегося с Запада «условного противника». Учения проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича. Об этом сообщили в Минобороны республики.

В первый день учений 103-я Витебская воздушно-десантная бригада отработала операцию по борьбе с диверсионно-разведывательными группами вблизи границы.

«На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе», - сообщают в военном ведомстве Белоруссии

Напомним, протесты в Минске начались 9 августа по объявления результата президентских выборов. На следующий день, президент Белоруссии Алесандр Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Чехии, Польши и Великобритании, а сами акции белорусский лидер называл подкинутой «заварушкой».

Позже, обсуждая протесты на специально созванном заседании Совета безопасности, Лукашенко заявил о начале «внешней агрессии» против республики, в которую, по его словам, «понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России"». Тогда же он дал поручение начать подготовку к возможной агрессии