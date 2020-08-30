Эксперты выяснили, как изменился средний чек в алкомаркетах России Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В период с января по август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах России составил 447 рублей, что на 14 процентов ниже, годом ранее, когда этот показатель был равен 519 рублей.

К такому выводу пришли эксперты компании «Такском», которые проанализировано более 22 млрд кассовых чеков в основных категориях торговых точек в России, и выяснили, как изменился средний чек на покупки с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает RT, согласно подсчетам компании, в текущем году снизился средний чек в сегменте HoReCa, к которому относятся гостиницы, рестораны, кафе, бары, поставщики продуктов и оборудования для таких заведений. Средний чек в этой категории составил 990 рублей, что на 18 процентов меньше, чем в прошлом году, когда он был 1,2 тысяч рублей.

На 6 процентов снизился средний чек в супермаркетах, где раньще в среднем закупались на 755 рублей, а в этом году уже на 707 рублей.

Однако такое снижение не коснулась категории «Магазины у дома», где специалисты зафиксировали небольшое увеличение кассового чека на 1 процент – с 348 рублей до 350 рублей.

Увеличение чека было отмечено в аптеках и на АЗС на 15 и 11 процентов соответственно. Средний чек на покупки на АЗС в этом году составил 1390 рублей, а на аптеке - 610 рублей.