С чем связано резкое снижение цен на авиабилеты, рассказал эксперт

Цены на многие направления осенью потеряли в цене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, почему авиабилеты на многие направления стали дешеветь, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал член президиума альянса туристических агентств Российской Федерации Александр Мкртчан.

«Причина, как ни странно, очень банальна. Помогает вот эта фейковая новость о том, что 20 сентября страна может попасть во вторую волну пандемии и опять закрыться на карантин, и некоторые люди, к сожалению или к счастью, верят в эту фейковую новость. Хотя ее уже все развенчали - и властные структуры, и кто только ее не развенчивал… Тем не менее, многие организации не рекомендуют своим работникам ездить в командировку в это время и действительно мы видим резкое снижение цен. Москва-Адлер, например, билет стоил 12 тысяч, продается за 4 тысячи. В три раза мы видим снижение», - отметил специалист.

Он также сказал, что бархатный сезон в этом году будет продлен в связи с теплой погодой, которую пообещали синоптики.

Напомним, что российские компании открыли сообщения с заграницей только по четырем направлениям. Туристы могут отправиться в Турцию, Танзанию, Великобританию и Швейцарию. Но президент России отметил на недавнем совещании, что «аккуратно» нужно открывать сообщение и с другими странами.