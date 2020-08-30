Эксперт рассказал о плюсах и минусах субсидий за отказ от бензина

Европа к 2030 году собирается отказаться от двигателя внутреннего сгорания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, почему газ для многих водителей становится приоритетнее бензина, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал депутат Госдумы, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Эксперт отметил, что этот шаг правительства направлен на поддержку в основном малого и среднего бизнеса, а также ИП и самозанятых.

«Главное преимущество газа - это, конечно, существенная экономия на заправках. Поэтому государство уже сейчас готово до 90% (там 30% Газпром готов финансировать от этой процедуры) оплатить за установку газобаллонного оборудования», - подчеркнул Лысаков.

Также он более подробно рассказал о плюсах и минусах газового оборудования.

«Плюсы - это существенные потребления газового оборудования. Двигатель работает мягче, тише, меньше износ, больше ресурс, которому масляной пленкой не смывается, бензином… не дает отложений при сгорании газ, практически не дает. То есть, срок службы двигателя увеличивается, что тоже крайне важно. Но есть и минусы. Первый минус - это малое количество станций заправочных, особенно если брать природный, сжиженный газ - это пропан», - сказал специалист.

Также в минусы Лысаков отнес и то, что машины с установленным газовым оборудованием не будут пускать на подземные парковки.

«Его невозможно практически поставить на современные машины с турбинами, это тоже достаточно большой минус. Но, если все-таки брать в целом экономию, которая возможна при применении газомоторного топлива, то, конечно, плюсов все-таки больше за счет первого пункта - существенная экономия на заправках», - подчеркнул депутат.

Он отметил и то, что Европа к 2030 году собирается отказаться от двигателя внутреннего сгорания.