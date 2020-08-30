Николай Азаров пожаловался на цензуру в YouTube Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшую пятницу, 28 августа, на Youtube был заблокирован экс-премьера Украины Николая Азарова, на которого было подписано 226 тысяч человек, а общий просмотр материалов и комментариев перевалил за 55 миллионов. В связи с такой блокировкой под предлогом «нарушения экспортного законодательства» Николай Азаров выступил с заявлением, опубликовано на kp.ru.

«В одночасье Youtube самовольно отказал в доступе к информации миллионам людей. Лишил их возможности узнать мою точку зрения», - отметил политик.

По его словам, речь идет о политической цензуре, которая стала «фирменной чертой» руководства Google, где «безжалостной рукой» убирают всё, что не соответствует интересам Соединённых Штатов.

«По российскому сегменту YouTube уже прошла волна чисток», - отметил Азаров, и напомнил сколько российских каналов на YouTube подвергались блокировки

Азаров сообщил, что несмотря на то, что ему попытались заткнуть рот, он «не собираюсь всё это так оставить», и заново откроет новый канал на Youtube. «Пусть закрывают снова», - добавил он, призвав подписываться на его страницы в различных соцсетях.