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Южная Осетия рассчитывает открыть границу с Россией 15 сентября без ограничений

Президент республики выступил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Осетия намерена открыть границу с Россией 15 сентября. Об этом сообщил президент республики Анатолия, который отметил необходимость открыть дорогу именно в этот день, и без каких-либо ограничений.

«За это время наши дети пойдут в школу, начнётся учебный процесс в полном объёме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», - отметил глава Южной Осетии в ходе заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, Бибилова поручил Министерству здравоохранения республики увеличить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми к приему новых больных.

Напомним, 27 марта Россия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. С 1 августа открылись границы с первыми тремя государствами - Турцией, Великобританией и Танзанией. А с 15 августа возобновились перелеты между Россией и Швейцарией. Кроме того власти Польши планируют открыть въезд для граждан России, Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.