В Японии испытали летающий автомобиль с водителем на борту Фото: Кадр видео

В Японии прошли испытания летающего автомобиля компании SkyDrive с водителем на борту на полигоне Toyota.

Машина SD-03, похожая на обтекаемый гладкий мотоцикл с пропеллерами, взлетает и садится вертикально без разгона, что дает возможность быстрого перелета из точки в точку

Изобретение может находиться в воздухе от пяти до десяти минут. Во время тестирования автомобиль продержался на высоте около четырех минут. Инженеры планируют растянуть время полета до 50 минут.

Скорость полета разработчики также хотят увеличить. Пока она способна передвигаться только на несколько километров в час

Разработкой проектов подобных автомобилей занимаются сразу несколько стран мира, однако проект SkyDrive пока является самым успешным. Гендиректор японской компании Томохиро Фукудзава надеется, что автомобиль поступит в продажу уже в 2023 году. Однако в первую очередь нужно решить вопросы безопасности.