В Минске задержаны три человека за то, что повредили автомобиль милиции Фото: Кадр видео

В воскресенье, 30 августа, в Минске задержали трех человек, которые «набросились» на автомобиль милиции и повредили его. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Белоруссии, где уточнили, что находившиеся в машине сотрудники «обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий»

В ведомстве уточнили, что напавшие при помощи подручных средств разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают иных причастных лиц.

Отмечается, что двое задержанных неоднократно привлекались к административной ответственности, а еще об одном известно, что он ранее судимый.

Напомним, сегодня, 30 августа, белорусская оппозиция собиралась провести большую акцию протеста, и с самого утра в центр Минска направили колонну из спецтехники и автозаков с бойцами ОМОНа. В центре белорусской столице уже произошли столкновения между участниками акции и силовиками, когда протестующими отбили нескольких задержанных демонстрантов. По последним данным задержаны 125 человек.