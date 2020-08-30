Протестующие у резиденции Лукашенко начали расходиться из-за ливня

Участники несанкционированной акции протеста, собравшиеся у Дворца независимости - резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, разошлись из-за ливня.

Протестующие провели у резиденции белорусского лидера более часа, но когда пошел ливень некоторые участников акции решили уйти, часть решили прятаться под навесами ближайших зданий.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 августа, белорусская оппозиция собиралась провести большую акцию протеста, и с самого утра в центр Минска направили колонну из спецтехники и автозаков с бойцами ОМОНа.

В какой-то момент многотысячная колонна участников акции протеста направилась к резиденции Лукашенко, которая была взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск - к Дворцу независимости подтянули несколько бронетранспортеров, и в его сторону выдвинули как минимум восемь боевых машин пехоты.