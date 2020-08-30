Продайте его за $10 тысяч: Трамп переоценил свой автограф

Трамп заявил, что его автограф должен стоить $10 000 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время своей поездки в Луизиану президент США Дональд Трамп раздавал автографы. После чего американский лидер заявил, что его подпись можно будет продать за «хорошие деньги», а именно за 10 тысяч долларов.

«Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay», — сказал Трамп одному из получателей автографа.

Наблюдавшие за встречей в Луизиане журналисты зашли на сервис и выяснили, что автограф Трампа не стоит суммы, в которую оценил его сам президент США, передает Daily Beast.

Напомним, что ураган «Лаура» обрушился на Луизиану. Трамп приехал обсудить с экстренными службами происшествие и пообщаться с жителями штата.

«Лаура» обрушилась на побережье США в четверг, 27 августа и быстро достиг четырехбалльной категории мощности по пятибалльной шкале. Скорость ветра достигала 240 километров в час. Стихия унесла жизни шести жителей США.