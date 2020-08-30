На Тайване воздушный змей унес трехлетнего ребенка в небо

В Тайване воздушный змей поднял трехлетнего ребенка в воздух Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тайване в городе Синьчжу на фестивале воздушных «змеев» произошел необычный случай.

Один из летательных аппаратов унес в небо трехлетнего ребенка.

Запустив «ручной аттракцион» в небо, родители передали управление змеем в руки ребенку. Малыш не смог справиться с игрушкой. От сильного ветра «змей» превратился в парус и поднял девочку в воздух.

Полотно «змея» поднялось слишком высоко, чтобы участники фестиваля могли его подхватить. Какое-то время ребенок летал со «змеем» над полем. Но потом ветер ослаб, и люди смогли ухватиться за него и спасти напуганную малышку. Была опасность, что девочка сорвется и упадет на землю, но этого не произошло.

Очевидцы отмечают, что ребенок летал на высоте около 5 метров и чудом не сорвался вниз. Кадры случившегося попали в сеть и ужаснули пользователей интернета, передает Associated Press.