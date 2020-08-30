Главный тренер "Зенита" высказался после игры с "Локомотивом", лишившей его клуб первого места в РПЛ

"Зенит" не смог одержать победу над "Локомотивом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" не смог добиться победы в главной игре 6 тура чемпионата России по футболу. Команда Сергея Семака сыграла вничью 0:0 с "Локомотивом". После встречи на пресс-конференции наставник "сине-бело-голубых" высказался об игре:

- Игра, которая завершила насыщенный цикл. Старались выиграть. Не хватило остроты в завершении и свежести. Но ничего страшного, в следующий раз забьем. Отдохнем немного и будем готовиться к следующей игре. Мы смотрелись неплохо, в целом не хватало остроты. Будем работать над реализацией. Мы остается одной из самых забивающих команд в Премьер-Лиге.

- Есть потери у "Зенита" летом. Что скажете о возможных новичках - ведется ли работа?

- Конечно, рассчитываем. Те позиции, которые нужны - руководство знает. Что касается новичков, то это вопросы к нашему руководству.

Напомним, что по итогам 6 туров у "Спартака" - 14 очков,а у "Зенита" - 13. В чемпионате наступает перерыв на две недели из-за матчей национальных сборных.