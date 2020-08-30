Главный тренер "Локомотива" высказался после игры с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Локомотива" провели хороший матч с питерским "Зенитом" и в центральной встрече 6 тура сыграли вничью 0:0 в матче на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово. Столичный клуб благодаря этому смог стать на время седьмым в Премьер-Лиге, а кроме того, оставил "Спартак" на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался после встречи с "Зенитом", подведя итог матчу:

- Было много дисциплины, желания, но жаль что не выиграли сегодня. Уверен, что могли б забить один гол. Было 3-4 момента у нас. И счастлив, что "Зенит" не сделал ни одного опасного удара по нашим воротам. Сегодня - молодцы, и доволен результатом. У нас сегодня было очень много молодых игроков на поле. И если будет так каждый раз на поле, то никаких проблем у нас не будет. Мы будем двигаться вперед как команда, - заявил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Следующий матч "Локомотив" сыграет в гостях через две недели - команде Николича предстоит поездка на игру против ФК "Ростов".