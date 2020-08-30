К протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента Беларуси

К участникам акции протеста, собравшимся у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, вышел помощник белорусского лидера Николай Латышенок.

В разговоре с протестующими помощник президента отметил, что переговоров властей с оппозицией не будет, а диалог возможен только с инициативными группами.

Все протесты Латышенок назвал незаконными, как и Координационный совет, который он призвал «отправить в Европу», и решать все мирным путем. Он также напомнил, что власть готовит конституционную реформу, а выборы, по его словам, прошли честно.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 августа, многотысячная колонна участников несанкционированной акции протеста направилась в центр Минска к резиденции Лукашенко, которая была взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск - к Дворцу независимости подтянули несколько бронетранспортеров, и в его сторону выдвинули как минимум восемь боевых машин пехоты.