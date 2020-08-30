Врач объяснила, почему мужчины чаще становятся жертвами коронавируса Фото: REUTERS

Летальный исход в случае заражения коронавирусной инфекции в тяжелой форме встречается среди мужчин в полтора раза чаще, чем среди женщин. Причину такой статистике назвала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По её словам, распространение инфекции по организму ускоряет мужской половой гормон - тестостерон.

«Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», - рассказала специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним ранее объяснение такой статистике дал главный врач медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков, который назвал три причины. Во-первых, в мужском организме больше определенного вида рецепторов, к которым «цепляется» вирус, женская иммунная система может работать эффективнее благодаря женскому половому гормону эстрогену, а также речь может идти о различиях в поведении, характерные для разных полов