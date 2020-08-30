Не менее 33 полицейских пострадали в ходе акций противников карантинных мер в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине по меньшей мере 33 полицейских пострадали в ходе акций противников карантинных мер, принимаемых властями в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба полиции

Напомним, акции протеста в немецкой столице состоялись в субботу, 29 августа. В центре города, на Фридрихштрассе, собралось около 38 тысяч человек - акция стала одной из крупнейших такого рода за последние несколько лет.

С самого начала к месту проведения протестов власти направили три тысячи сотрудников правоохранительных органов, а также машины с водометами. Всего на акциях задержали более 300 человек.

Столкновения полиции и протестующих произошли у здания российского посольства, на улице Унтер ден Линден, где собралась группа примерно в две тысячи, из которой в сторону правозащитников полетели бутылки и камни. При этом в правоохранительных органах отметили, что инцидент не имеет никакого отношение к российскому диппредставительству, рядом с которым все произошло.