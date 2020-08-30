СК Белоруссии сообщил о 150 случаях угроз должностным лицам

СК Белоруссии сообщило о 150 случаях угроз должностным лицам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские следователи зарегистрировали более 150 случаев угроз должностным лицам, которые выполняют служебные обязанности. Среди них депутаты, члены избирательных комиссий, судьи, а также учителя, которым угрожают «в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности». Об этом говорится в пресс-службе Следственного комитета республики.

Как отмечается в сообщении СК, должностным лицам приходят сообщения, «где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями, в связи с исполнением служебных обязанностей». По данным фактам возбуждено около 50 уголовных дел

Напомним, днем ранее СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам давления на депутатов. В ведомстве заявили об угрозах, которые поступали из «зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов Координационного совета», и, по донным следователей, по меньшей мере два сообщения с угрозами были направлены из Великобритании.