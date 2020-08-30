В Нацразведке США обвинили Конгресс в попытках раздуть угрозу со стороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политическая цель некоторых членов Конгресса заключается в том, чтобы создать ложную картину, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности Соединённым Штатам, чем Китай. Так директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф прокомментировал решение прекратить устные брифинги разведки, посвященные обеспечению безопасности на предстоящих президентских выборах

«Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее … Говорящие иначе просто политизируют разведку в своих собственных целях», - заявил Рэтклифф.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отмена брифингов связана с тем, что конгрессмены, для которых они проводились, искажали и «сливали» полученные данные прессе.

В Демократической партии в свою очередь связали отмену брифингов с желанием американского лидера ограничить предоставление секретной информации Конгрессу якобы в расчете на поддержку Москвы накануне президентских выборов.