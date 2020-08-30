Власти Британии планируют беспрецедентное повышение налогов

Власти Британии планирует беспрецедентное повышение налогов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенного Королевства намерено рекордно повысить налоги, и таким образом компенсировать потери бюджета, связанные с ограничениями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Sunday Telegraph, министр финансов Великобритании Риши Сунак при помощи повышения налога намерен привлечь до 25 млрд фунтов (33,3 млрд долларов) за год.

Источники издания в правительстве утверждают, что в правительстве обсуждается возможность о повышения с 10% до 20% размера базисной процентной ставки на продажу активов и с 18% до 20% налога на продажу второй квартиры или дома. Для состоятельных граждан с повышенной ставкой налога размер сбора может быть увеличен в два раза - с нынешних 20% до 40%.

Кроме того, обсуждается повышение топливных сборов и введение налога на электронные продажи, а также уменьшение объёма пенсионных льгот.

За период пандемии размер госдолга королевства вырос до 2,6 трлн фунтов в июле, превысив показатель ВВП. Как писал сайт kp.ru, в связи с финансовыми вопросами Британия планируют модернизацию Вооруженных сил, и может полностью отказаться от танков.