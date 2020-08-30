Защитник Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, пообещал на основании видеозаписи устроить «разнос» на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием артиста.

Пашаев назвал фейком видео, на котором запечатлён момент аварии с участием актера

«Обратите внимание, вот здесь Ефремов сидит, у него черная обувь. А когда из машины выходит, белые кроссовки», - заявил защитник интервью НТВ, подделывать записи - непрофессионально.

Кроме того, Пашаев заявил о личной заинтересованности выиграть дело о смертельном ДТП с участием актера, указав на то, что, будучи подростком, сам оказался в похожей ситуации, однако в качестве пострадавшей стороны.

По его словам, тогда погибла вся его семья – отец, меть и два брата. Но у него водителя грузовика было двое несовершеннолетних детей, родные Пашаева «сделали всё возможное», чтобы водителя не посадили.

Напомним, смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня, когда его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который позже скончался от полученных травм в больнице. Родственники погибшего требуют полной меры наказания для артиста.

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