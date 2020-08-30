В Белоруссии мужчина с двумя ножами ранил милиционеров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 30 августа, в белорусском городе Молодечно мужчина с двумя ножами ранил сотрудников милиции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики, где уточнили один из правоохранителей получил колотую рану в затылочную область, у второй – резаную рану голени, но ни одному из них госпитализация не потребовалась.

В МВД Белоруссии сообщили, что сотрудники полиции возвращались с вызова в райотдел и обратили внимание на мужчину, «который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения». Когда правоохранители подошли для разбирательства «агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров».

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 60-летний безработный житель Молодечно.

Напомним, сегодня в Минске были задержаны три человека за то, что повредили автомобиль милиции. МВД Беларуси сообщило, что напавшие при помощи подручных средств разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины