Помощник Лукашенко назвал максимально возможное число противников президента Фото: REUTERS

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть настроены 20-30 процентов граждан республики. Такую оценку протестным настроениям дал помощник белорусского лидера Николай Латышенок в ходе общения с протестующими у резиденции главы государства.

Латышенок отметил, что не имеет точных цифр ни по сторонникам, ни по противникам президента республики, и говорит лишь о своём «чувстве».

«Я на участках не был. Сейчас примерно процентов 20–30 [против Лукашенко], а было меньше. Теперь людей подогрели», - приводи РИА Новости слова Латышенока, который отметил, что эти 20–30 процентов максимальная цифра, которую он «в своей голове представляет».

Напомним, сегодня, 30 августа, многотысячная колонна участников акции протеста направилась к резиденции Лукашенко, которая была взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск.

Позже к протестующим вышел помощник президента и сразу заявил, что власть не будет вести переговоры с оппозицией, а диалог возможен только с инициативными группами. По его словам, действия участников акции являются «революционным процессом», управляемым извне