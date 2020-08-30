Генштаб Беларуси сообщил о наращивании военного потенциала соседей из НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соседние с Белоруссией страны Североатлантического альянса наращивают свой военный потенциал и «одновременно очень серьезно» усиливают разведывательную деятельность против республики. Такое заявление сделал начальник главного управления Генштаба белорусских Вооруженных сил Руслан Косыгин.

Глава Генштаба также указал на то, что западные соседи усиливают «возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов».

«Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций "Атлантическая решимость" усилено передовое присутствие … На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», - заявил он в эфире телеканал ОНТ.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии не стихают акции протеста. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, протестующими управляли из заграницы. Обсуждая протесты на специально созванном заседании Совета безопасности, белорусский лидер заявил о начале «внешней агрессии» против республики, и дал поручение начать подготовку к возможной атаке.

Сегодня, 30 августа в Минобороны республики рассказали о том, как военные отрабатывают ликвидацию вторгнувшегося с Запада «условного противника»