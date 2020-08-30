Умерла Лесли Гамильтон Фрис, сестра-близнец и дублерша исполнительницы роли Сары Коннор Фото: кадр из фильма

В возрасте 63 лет из жизни ушла Лесли Гамильтон Фрис, сестра-близнец и дублерша Линды Гамильтон, известной по роли Сары Коннор в «Терминаторе».

Лесли Гамильтон Фрис неожиданно умерла в Нью-Джерси еще 22 августа, однако стало известно об этом позже.

«Она полностью отдавала себя работе медсестры в скорой помощи и в конце концов перешла на работу медсестрой в хосписе», - рассказывает портал Burlington County Times.

Лесли Гамильтон Фрис была дублером сестры в фильме «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Именно в этом фильме она попробовала себя в роли актрисы первый и последний раз. Лесли можно увидеть в сцене, в которой она изобразила отражение Сары Коннор в зеркале.

Сесра Лесли - Линда Гамильтон сыграла в фильме «Терминатор» 1984 года, а также «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Кроме того, она озвучивала роль Сары Коннор в картине «Терминатор: Да придет спаситель» 2009 года.