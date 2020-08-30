Мэр итальянского острова пригрозил устроить всеобщую забастовку из-за мигрантов Фото: REUTERS

Мэр итальянского острова Лампедуза Тото Мартелло заявил, что остров переполнен мигрантами из африканских стран, и пригрозил Риму устроить всеобщую забастовку и закрыть остров, если правительство Италии не примет мер для урегулирования ситуации. Его заявления приводит в воскресенье агентство ANSA.

«Завтра созову представителей всех категорий работников острова, и мы провозгласим всеобщую забастовку, если правительство продолжит хранить пугающее молчание», - заявил глава острова

Остров с населением чуть менее 6 тысяч человек стал основным пунктом центром временного содержания мигрантов. При этом он рассчитан всего на 95 человек. Однако сейчас там находится около полутора тысяч беженцев. При этом только за прошедшие сутки на остров были доставлены около 450 человек, терпевших бедствие в нескольких милях от берега.

«Могу понять, что незаметны небольшие лодки, но то, что никто не замечает огромного судна с несколькими сотнями пассажиров на борту, означает, что в Средиземноморье нет никакого контроля. И чем заняты патрулирующие военные корабли?» - отметил Мартелло

Напомним, днем ранее, 29 августа, купленное британским уличным художником Бэнкси судно The Louise Michel для спасения беженцев из Северной Африки подало сигнал бедствия из-за перегруза. Однако европейские страны отказались принимать находящихся на борту яхты, и игнорировали все сигналы о помощи. В итоге спасать мигрантов направилось итальянское благотворительное судно Mare Jonio