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Здоровье

Врачи назвали главного врага рака

Специалисты рассказали, что на самом деле помогает при онкологических заболеваниях
Юлия КековаЮлияКекова
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Врачи назвали главного врага рака

Врачи назвали главного врага рака

Фото: Александр ГЛУЗ

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн рассказал, что на самом деле является главным врагом онкологии.

По словам эксперта, основной противник при этом недуге - ранняя диагностика. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва". При раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%.

Из-за пандемии коронавируса возникли определенного рода проблемы, в частности проблемы эти связаны с диспансеризацией и со скрининговыми исследованиями, отметил Каприн. Однако он призвал граждан набраться терпения и дождаться вакцинации.

- Необходимо следить за собой, всем следует понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях - это слюна, моча, кал, слизистая - все это должно наводить человека на мысль, что нужно сходить на обследование к врачу-онкологу, - объяснил специалист.

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