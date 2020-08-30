Врачи назвали главного врага рака Фото: Александр ГЛУЗ

Главный онколог Министрества здравоохранения РФ Андрей Каприн рассказал, что является главным врагом онкологии.

По словам эксперта, основной противник при этом недуге - ранняя диагностика. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Из-за пандемии коронавируса возникли определенного рода проблемы, в частности проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями, отметил Каприн. Однако он призвал граждан набраться терпения и дождаться вакцинации.

- Необходимо следить за собой, всем следует понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях - слюна, моча, кал, слизистая - все это должно наводить на мысль, что нужно сходить к врачу-онкологу, - объяснил специалист.