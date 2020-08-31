Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 31 августа 2020 года

Мы собрали последние новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 31 августа 2020 года Фото: REUTERS

С 20 августа российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, сейчас он проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". По данным на 31 августа 2020 года состояние здоровья Алексея Навального стабилизировалось, немецкие медики считают, что его жизни ничего не угрожает.

В то же время врачи отказываются давать какие-либо прогнозы относительно долгосрочных последствий для здоровья оппозиционера. «Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны», — заявили в «Шарите».

Подчеркивается, что лечащие врачи поддерживают тесный контакт с близкими Навального, в первую очередь с его женой Юлией.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала добиваться полной ясности в ситуации с предполагаемым отравлением Навального. Политик заверила, что по итогам разбирательства будет содействовать выработке общеевропейской реакции по этому делу. Она отметила, что ситуация с Навальным не скажется на строительстве газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь российская Генпрокуратура запросила у Германии правовую помощь в связи с госпитализацией Навального. Речь идет о предоставлении сведений и доказательств озвученных предварительных диагнозов, а также документы об исследованиях как в период транспортировки Навального, так и за время его нахождения в клинике.

Популярный телеведущий и доктор Александр Мясников обратился со словами благодарности к медикам омской больницы, где навальному оказывали экстренную помощь в первые дни после госпитализации. Мясников подчеркнул, что именно слаженные и грамотные действия омских медиков спасли оппозиционеру жизнь.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

После экстренной посадки Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа оппозиционера транспортировали в Германию для продолжения лечения.