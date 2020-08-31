Ученые предложили новый метод лечения коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа ученых Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань в Ухане заявили о планах запустить пилотное клиническое исследование ингаляций продуктами жизнедеятельности стволовых клеток.

Сообщается, что речь об экзосомах - похожих на пузырьки маленьких частицах, которые выделяют все типы клеток в окружающие жидкости. Как отмечают исследователи, они необходимы для межклеточного переноса различных белков или микроРНК.

Ученые намерены таким образом использовать экзосомы для лечении людей с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщается в материале "Известий".