Самолет приземлился на скоростной трассе в Канаде Фото: Иван ВИСЛОВ

В Канаде пилот небольшого самолета совершил вынужденную посадку на скоростном шоссе недалеко от города Маркхэм (провинция Онтарио). Приземление произошло недалеко от местного аэропорта.

По данным полиции, в результате случившегося никто не пострадал. На момент авиаЧП, на борту воздушного судна, кроме пилота, находились пассажиры, передает телеканал СBC.

Отмечается, что теперь движение по автодороге частично перекрыто для водителей. Причины случившегося пока неизвестны.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за попадания птиц в двигатель пилотам пассажирского самолета пришлось посадить воздушное судно прямо в кукурузном поле. Эксперты позже отмечали,что "экипаж все сделал по науке".

- Выключил двигатели, генераторы, перекрыл топливо. Выдержал самолет на планировании, очень плавно подвел к земле, коснулся, как положено, хвостом, сбил скорость - это очень тонкий момент, - высказался заслуженный пилот России Юрий Сытник.