Последние новости на утро 31 августа 2020: Президент Черногории не признал поражение на выборах

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 31 августа 2020 года: Президент Черногории Мило Джуканович не признал поражение коалиции правящей Демократической партииДжуканович не признал поражение коалиции правящей Демократической партии социалистов Черногории "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович". По его мнению, на данный момент слишком рано делать какие-либо выводы, стоит дождаться оглашения данных официальных результатов выборов. Джуканович подчеркнул, что его "партия уже успела достичь исторических успехов для Черногории", в частности "помогл в обретении независимости".

В Москве неизвестные напали и избили блогера Егора Жукова. Нападение произошло около его дома. После злоумышленники скрылись с места происшествия на самокатах. Егору потребовалась помощь врачей, его сильно изувечили - разбита губа, на лице заметны ссадины и кровоподтеки.

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября. Среди важных советов - следить за ребенком, чтобы он мыл руки или пользовался антисептиком, помнить о симптомах covid-19. Также необходимо самим подавать пример своему чаду и использовать индивидуальные средства защиты.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, как можно прекратить инциденты с насилием в городах страны, где происходят беспорядки. Единственно верный способ остановить это там, где управляют демократы - это использовать силу.

В России запретят изымать домашних животных у должников. Законопроект будет внесет в Государственную думу РФ после 9 сентября. По словам автора проекта, депутата нижней палаты парламента Владимира Бурматова, в документе будут подробно прописаны критерии питомцев, которых нельзя будет конфисковать у граждан.