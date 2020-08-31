Климатолог предостерёг россиян о суровой зиме

Климатолог предупредила россиян о суровой зиме в 2020 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зимние морозы настанут в России уже в ноябре, а вся зима в 2020 году будет суровой, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

Она также отметила, что после жаркого лета особенно холодная зима настанет с вероятностью 90%. Однако морозы будут держаться не всю зиму, на будущие оттепели указывают затяжные дожди.

- Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется, - рассказала Пестрякова в беседе с "Ura.ru".