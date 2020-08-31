Эксперт рассказал о причинах нагревания смартфона

Стало известно, почему нагревается смартфон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин назвал несколько причин нагрева смартфона и отметил, что некоторые из них опасны, а потому лучше проверить все варианты.

Одной из самых распространённых причин нагрева корпуса смартфона может оказаться недостаточная скорость связи для работы приложений. Если интернет не обеспечивает достаточной скоростью соединения мессенджеры, карты и почту, растёт число запросов. Следом увеличивается скорость падения заряда аккумуляторной батареи, а из-за этого нагревается телефон.

Ещё одна причина заключается в активном использовании разных модулей гаджета, в том числе интернета, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

Кроме того, Щельцин напомнил, что для беспрерывной работы в течение долгого времени предназначены не все гаджеты, и некоторым устройствам нужен отдых или даже выключение на время.

При этом эксперт предостерёг в беседе с "Прайм", что смартфон может перегреться из-за попадания воды. В таком случае телефон необходимо как можно скорее сдать в ремонт.