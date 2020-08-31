Полиция начала проверку по факту избиения Егора Жукова

Полиция начала проверку в связи с избиением Егора Жукова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Москвы начала проверку в связи с избиение блогера Егора Жукова, осуждённого в 2019 году за призывы к экстремизму.

- 30 августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району г. Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка, - сообщила пресс-служба управления МВД Москвы.

Отмечается также, что в результате обращения планируется возбудить уголовное дело по 116 статье Уголовного кодекса - "побои".

Сайт KP.ru сообщил вечером 30 августа, что в Москве неизвестные напали и избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" блогера Егора Жукова, а затем скрылись на самокатах. Представители Жукова сообщили, что ему разбили губу, а на его лице остались кровоподтёки. Врачи скорой помощи порекомендовали сделать МРТ, чтобы проверить, есть ли травмы головы.

Напомним, в августе 2019 года Жукова арестовали, обвинив в организации беспорядков 27 июля в Москве. Затем это дело закрыли, но Жукова обвинили в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре того же года суд приговорил блогера к трём годам условно, но Мосгорсуд признал это решение не законным.