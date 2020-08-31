На базе "Арматы" создадут боевую машину "Илья Муромец"

Российский танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новую боевую машину поддержки танков "Илья Муромец" создают на входящем в Ростех Уралвагонзаводе. Её создадут на основе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Машина должна получить 57-мм пушки, сообщил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Он также отметил, что у предыдущей версии БМПТ название с иностранным звучанием "Терминатор". Она создана на базе танка Т-72. У новой же машины название будет более русифицированным.

- Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Всё-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то ещё, - заявил Потапов в беседе с ТАСС.

БМПТ "Терминатор" вооружены 30-мм пушками и противотанковым ракетным комплексом "Атака-Т". Машина создана, чтобы оказывать огневую поддержку бронетехники во время наступления и нейтрализации живой силы противника с переносными противотанковыми средствами.