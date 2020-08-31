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Коронавирус Covid-19

Учёные обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Им оказались заражены 40% заболевших COVID-19 в Индонезии
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индонезии учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Его назвали "Мутация D614G", сообщает газета The Star.

Исследование показало, что видоизменённым коронавирусом заражены уже 40% всех инфицированных COVID-19 в стране, однако для получения полной картины необходимо дополнительное изучение, сообщил руководитель Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Амин Соебандрио.

Учёный также добавил, что заражение мутацией D614G происходит гораздо быстрее, однако пока нет доказательств того, что сама болезнь после заражения протекает тяжелее.