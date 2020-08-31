Учёные обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индонезии учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Его назвали "Мутация D614G", сообщает газета The Star.

Исследование показало, что видоизменённым коронавирусом заражены уже 40% всех инфицированных COVID-19 в стране, однако для получения полной картины необходимо дополнительное изучение, сообщил руководитель Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Амин Соебандрио.

Учёный также добавил, что заражение мутацией D614G происходит гораздо быстрее, однако пока нет доказательств того, что сама болезнь после заражения протекает тяжелее.

Ранее сайт KP.ru публиковал ответы на главные вопросы о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ставшей первым в мире зарегистрированным препаратом для вакцинации от COVID-19.

О её регистрации сообщил президент России Владимир Путин 11 августа.