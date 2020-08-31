Названы самые популярные направления для полетов осенью

Аналитики назвали самые популярные авианаправления этой осени Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики определили самые популярные авианаправления россиян на ближайшую осень. Оказалось, что больше всего жителей страны планируется отправиться в Москву. В столицу куплено 20% от общего числа авиабилетов на осень. При этом отмечается, что цена поездки в этом году снизилась на 15% в сравнении с прошлым годом – с 5,7 тысячи рублей до 4,8 тысячи рублей.

На втором месте по популярности среди Российских городов оказался Сочи. По данным специалистов, спрос сюда на осень вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, при этом цена на билеты почти не изменилась. В этом году приобрести билет в одну стороны можно примерно за 5,1 тысячи рублей.

Третью строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. Билеты в северную столицу этой осень подешевели на 10% в сравнении с осенью прошлого года, передает RT со ссылкой на данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Добавим, что так же у россиян большой популярностью пользуются и другие южные города - Симферополь, Краснодар и Анапа.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция. Кроме того эксперты отмечают, что россияне также приобретают билеты в страны, с которыми еще не открыли авиасообщение, к примеру, в Черногорию, Италию, Испанию, Армению, Грецию, Германию и Чехию, передает телеканал «360».

Напомним, ранее эксперт Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов предупредил россиян о рисках отдыха в Турции. По его словам, заболевших коронавирусом россиян никто на отдыхе лечить должным образом не будет. Скорее всего, их просто оставят на самоизоляции в отельном номере, тогда как для их выздоровления могут потребоваться особые лекарства или даже аппарат искусственной вентиляции легких, передает сайт argumenti.ru.