Леди Гага победила в номинации «Певица года» на MTV Video Music Awards

Леди Гага стала «Певицей года» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поп-звезда Леди Гага названа «Певицей года». Артистка взяла сразу пять номинаций премии MTV Video Music Awards. Об этом в понедельник, 31 августа сообщает портал MTV News.

Ежегодная церемония награждения артистов прошла в Нью-Йорке.

Певица Леди Гага была награждена в категориях «Песня года» и «Лучшая коллаборация» за песню Rain On Me, которую артистка записала совместно с Арианой Гранде.

Всего же звезда победила в пяти из девяти номинаций, в которых была представлена.

Нужно отметить, что организаторы не стали отменять премию, как это произошло со многими ежегодными событиями из-за ситуации с коронавирусом.

Церемония прошла с соблюдением всех правил и норм безопасности. Артисты выступали в защитных масках, а зрители смотрели прямую трансляцию из дома. Впервые за все время проведения премии зал был пуст.