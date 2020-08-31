Судья отчитала Михаила Ефремова за бормотание на заседании

31 августа в Пресненском суде началось очередное заседание по делу Ефремова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пресненском суде 31 августа началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Уже в начале судья Елена Абрамова отчитала артиста за поведение в зале суда.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Ефремов вернулся в суд с прежним адвокатом, несмотря на то, что на прошлом заседании разжаловал его и сказал, что найдет правозащитника, «который учился на отлично».

На заседании Эльман Пашаев в третий раз попросил судью провести биологическую экспертизу сидений автомобиля Ефремова, чтобы доказать, что актера за рулем не было.

Ефремов в этот момент позволил комментировать слова своего правозащитника и также упрашивать судью, которая через некоторое время вынесла ему предупреждение.

«Уважаемый суд, мы уже два раза просили», - начинает юрист.

«Бог любит троицу», - грустно шутит Ефремов, нервно листая молитвенник - сегодня он снова с ним.

«Уважаемый суд, ну пожалуйста! Это занимает всего один день. Говорят, Ефремов мог сидеть на водительском сиденье. Да Ефремов так же мог стать президентом США!», - практически упрашивает суд Эльман Пашаев. Актёр что-то бурчит параллельно своему адвокату.

«Михаил Олегович, выношу вам предупреждение!», - судья Абрамова не намерена давать спуску обвиняемому.

Напомним, Михаил Ефремов является главным подозреваемым по делу о смертельном ДТП, которое произошло ночью 8 июня на Садовом кольце. Джип Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. Житель Рязани скончался через пару часов в НИИ Склифосовского. Адвокат Ефремова утверждает, что актера за рулем не было.