В России выявлено 4 993 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки специалисты выявили 4 993 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 995 319 случаев коронавируса. Новые заражённые обнаружены в 83 регионах России из 85. Симптомов коронавируса не было у 27,2% из новых пациентов.

За прошедшие сутки выздоровели 2 405 человек, а всего за время эпидемии в России врачи смогли вылечить 809 387 человек.

От заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний за сутки скончались 83 человека, а общее количество жертв COVID-19 достигло 17 176.