РФПИ предложил США и Британии помочь в регистрации вакцин от коронавируса

В России предложили провести экспертизы британской и американской вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций предложил США и Великобритании помочь провести экспертизы, чтобы как можно скорее одобрить и зарегистрировать эффективные вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также отметил в беседе с РИА Новости желание американских и британских властей ускорить регистрацию препаратов, как это было сделано в случае с российской вакциной "Спутник V".

- Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса, - заявил Дмитриев.

Гендиректор РФПИ также напомнил, что обе страны агрессивно раскритиковали российский препарат, ставший первой в мире вакциной от коронавируса, но через несколько недель об ускоренной регистрации своей вакцины заявило правительство Великобритании, а через дня о подобном решении сообщили власти США.

Кирилл Дмитриев считает, что "шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие.

- Недавние заявления показывают, что мы уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным, - заключил глава РФПИ.