В Родительском комитете дали рекомендации перед началом учебного года

В Родительском комитете дали наставления в преддверии 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Родительском комитете напомнили о важности физической активности для укрепления иммунитета ребенка. Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец дала рекомендации перед началом учебного года.

«Ребенка нужно обязательно отдать в спортивную секцию, пусть это будет не профессиональный спорт с олимпийскими медалями. Можно в школе перед началом уроков делать зарядку. Я дала классным руководителям на вооружение это правило: делать зарядку хотя бы десять минут в начале первого урока», — цитирует эксперта RT.

Также Волынец добавила, что уберечь ребенка от простуды и других заболеваний поможет правильно подобранная по погоде одежда.

Добавим, что ранее известный советский и российский психолог Александр Асмолов дал родителям совет, как выбрать хорошую школу ребенку. По словам специалиста, самое главное – это отношение учителя к ученикам.

«Это и есть секрет всех времен. Если вы приходите в школу, где учителю не до ребенка, а до отчета, который от него требуют тот или иной орган власти, и до контроля, тогда там разрушают психику наших детей. И, как правило, не дают качественного образования», - цитирует психолога «Федеральное агентство новостей».

Александр Асмолов добавил, что если учитель увлечет ребенка своим предметом, но не страшны будут ни коронавирус, ни дистанционное обучение. Школьник в любых условиях будет с удовольствием заниматься тем, что ему нравится.