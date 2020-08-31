В АТОР рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в августе

В АТОР рассказали, сколько россиян отдыхает в Турции Фото: Сергей ЕФИМОВ

Уже в первую неделю после открытия авиасообщения с Турцией в эту страны отправились более ста тысяч россиян. В результате, весь август, это туристическое направление пользовалось у российских отдыхающих большой популярностью. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Только за первую неделю после открытия авиасообщения с Турцией 10 августа эту страну посетили порядка 120 тысяч человек. Ежедневно из России вылетало не менее 70 чартерных рейсов только в Анталью — это порядка 23−25 тысяч человек в день», — цитирует эксперта «Ридус».

Горин добавил, что большой процент отдохнувших в Турции россиян – это те путешественники, которые покупали путевки заранее еще на май и июнь, но вынужденные из-за коронавируса отложить свой отпуск.

По прогнозам вице-президента АТОР, к середине осени в Турции могут отдохнуть уже порядка двух миллионов россиян.

«Можно предположить, что если ситуация будет стабильна, то к октябрю более 1,5 — 2 млн туристов отправится в Турцию. Сейчас активно идут продажи на сентябрь и октябрь», — отметил Горин.