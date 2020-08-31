Россия выслала трёх словацких дипломатов

31 августа в МИД России был вызван Посол Словацкой Республики в России Петер Припутен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия высылает трёх словацких дипломатов в ответ на подобные меры Братиславы, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В заявлении на сайте ведомства сказано, что 31 августа МИД России вызвал посла Словакии в России Петера Припутена. Ему заявили решительный протест из-за безосновательной высылки из Словакии в августе трёх российских дипломатов.

- Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами, - также отмечается в заявлении МИД.